Перед тем как сделать татуировку, как ни странно, можно ограничиться фразой: «Хочу цветочек на пояснице», а можно заморочиться и досконально продумать будущую татуировку. Настоятельно советую вам второй вариант, ведь тату выбирают на всю жизнь и будет лучше, если она не будет мозолить глаза. Сегодня мы поговорим о стилях татуировок. Какие они бывают и в чем их различие. Надеемся, что эта статья поможет вам определиться, в каком стиле вы решить забивать себе ту или иную часть тела.

NEO-TRADITIONAL/NEO-JAPAN

Это новое веяние в культуре тату, что и так понятно из названия. Четкие контура, яркие краски и динамика – главные атрибуты данного стиля. Олд скульные татуировки обычно выполнялись в узкой цветовой гамме и с определенными элементами рисунка (якоря, волны, розы, девушки и т.д.). Neo-traditional увеличил количество цветов и позволил художникам не смущать себя какой-то одной тематикой при работе над эскизом.

JAPAN

Япония отличится от Нео-Японии классическим, строгим стилем. Такие тату раньше могли носить только представители Японской бандитской группировки Якудза. Каждый элемент в данной татуировке может иметь свой смысл. Обычно рисуют драконов, рыб и каких-либо японских мифических героев.

CHICANO

Еще одно ответвление в реализме. Этот стиль зародился в Мексике, своего рода Мексиканская тюремная татуировка. Главные образы – религиозные, обнаженные женщины, черепа, игральные кости, пистолеты, лоу-райдеры и т.д. Все, что связано с криминальным миром Южной Америки.

OLD SCHOOL/VINTAGE

Самый распространенный стиль татуировки — это Олд скул и винтажные татуировки, их еще называют home-tattoo или домашние татуировки. Они отличаются простотой исполнения, яркие цвета и четкие линии.

NEW SCHOOL

Отличие этого стиля от Олд скула в объеме. New school уделяет больше внимания цвету, тонам и полутонам. Поэтому рисунки получаются мультяшными и динамичными.

BIO MECHANICAL/BIO ORGANICAL

Как правило это стиль, который органично вписывается в части тела, либо механическими частями, а-ля терминатор, либо каким-то органическими элементами. Как правило это цветные татуировки.

TRASH POLKA

Trash polka характеризуется элементами реализма и красными акварельными вставками, а также газетными вырезками и текстами. Основным элемента рисунка чаще всего является череп. Изображения обычно оставляют гнетущее, тяжелое впечатление.